Luigi De Laurentiis: “Bari, una Serie B durissima, faremo un mercato smart”

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari , ospite alla presentazione del Libro di Gianni Antonucci “Il Bari e l’era De Laurentiis“, ha tracciato un’ po’ la linea del mercato della societa’ pugliese in un campionato che si preannuncia certamente difficile:

“Occorrerà essere smart sul mercato, fare operazioni che abbiamo senso dal punto di vista economico e Polito, il nostro Direttore Sportivo, è perfetto per questo perché sa rispettare il budget e il bilancio finanziario. La Serie B è un campionato costoso e abbiamo già messo in preventivo di avere delle perdite questo perché investiremo tanto, vogliamo essere protagonisti”.

Inoltre, ha poi aggiunto

Il nostro obiettivo è quello di trovare sette, otto calciatori anche fra gli Under che in Serie B siano di una certa qualità. Affronteremo una vera e propria Serie A2 per qualità e grandezza delle varie piazze. Siamo consapevoli delle difficoltà che troveremo. Inoltre quando la Serie A si fermerà per i Mondiali per gli italiani ci sarà solo la Serie B e questo potrebbe essere un vantaggio per tutti noi”

