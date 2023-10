Ludopatici o Ludopatetici? Il calcio italiano (e non solo) in un burrone di vizio, ragazzotti e miliardi…Tutti omertosi!

E’ un momento difficile per il calcio italiano travolto nuovamente da uno scandalo. Questa volta i protagonisti sono alcuni calciatori che, violando le regole, hanno scommesso sulle partite. In tanti parlano di “ludopatia” ed è probabilmente una scorciatoia dialettica.

Quando si tratta di “problema di salute” oppure di “vizio”? Partiamo da un aspetto fondamentale: i calciatori sono consapevoli che per loro è assolutamente vietato scommettere e si rischia anche la radiazione in caso di violazioni. Prima capitava spesso di sentirsi dire “ho il vizio del gioco”, mentre più raramente qualcuno ammetteva di essere “un giocatore patologico”

. Oggi, invece, la ludopatia sembra farla da padrone, soprattutto quando bisogna difendersi dalle accuse. Ma dipende da caso a caso. Se un calciatore scommette per vizio, non è ancora nella fase della ludopatia, dunque è presumibile che l’inizio sia caratterizzato dalla voglia di provare qualcosa di nuovo, di “trasgressivo”. E qui chi si macchia di questo grave errore, è più che altro – nessuno si offenda – un “ludopatetico“.

Il vizio è un comportamento deliberatamente messo in atto al quale si attribuiscono connotati moralistici negativi. In sostanza è comportamento volontario che può essere interrotto in qualsiasi momento, ed è criticato dalla società perché “non bisognerebbe farlo”. Il punto è che ai calciatori non è consentito il vizio delle scommesse.

La malattia invece è una condizione che il soggetto subisce e che lo priva di qualcosa (della salute in primo luogo). Il gioco d’azzardo, dunque, come si apprende leggendo il parere di professionisti del settore, è un “vizio” finché non insorgono le caratteristiche tipiche della dipendenza e cioè, tolleranza, ovvero bisogno di sempre più sostanza o più gioco per ottenere lo stesso livello di eccitamento; astinenza, ovvero nervosismo, ansia, tremori se si tenta di smettere; perdita di controllo, ovvero presunta capacità di poter smettere, senza riuscirci nella realtà.

Detto altrimenti, i calciatori dovrebbero proprio stare alla larga dal vizio per evitare di diventare prima ludopatetici (perché rovinano il calcio oltre che loro stessi), e poi ludopatici anche perché progressivamente si arriva alla fase della disperazione dove si può incorrere in azioni illegali per trovare il denaro necessario per provare a “recuperare” quel che si è perso.

Infine c’è la perdita della speranza dove si possono presentare pensieri o tentativi di ogni genere. Chiedere aiuto, già all’insorgere del vizio, sarebbe cosa buona e giusta. Famiglie, club e procuratori dovrebbero vigilare un po’ di più.

