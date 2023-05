Luciano Spalletti risponde in dialetto ad un tifoso che chiedeva sul suo futuro…

Luciano Spalletti alla vigilia della gara di campionato con l’Inter ha lasciato in bicicletta il centro sportivo di Castel Volturno e si è intrattenuto per foto e selfie con alcuni tifosi a cui ha risposto con una battuta in dialetto alle domande sul suo futuro: “N’ata vota!“, ha urlato simpaticamente il tecnico della squadra azzurra. L’allenatore di Certaldo ha fatto ben intendere di non preferire toccare tale argomento, al momento è concentrato solo sulla gara contro l’Inter.

Il tecnico di Certaldo in merito al suo futuro, nella conferenza stampa odierna, si è così espresso: “I tifosi vogliono che resti? Non bisogna nascondersi dietro di loro. Lo dirà la società, ce lo siamo detti a cena una settimana fa. Inutile continuiate a fare acqua, fuocherello, fuochino. Tutto è stato detto una settimana fa a cena”. Al momento è impossibile sbilanciarsi sul suo futuro, ma a quanto pare la situazione è difficile comprensione.

