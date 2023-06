Luciano Spalletti, quella lettera(Dimissioni inviate alla FilmAuro) che mai ci sarebbe aspettati!

Luciano Spalletti, attuale allenatore del Napoli, sarebbe pronto ad inviare una lettera di dimissioni alla Filmauro, il tecnico ritiene conclusa la sua avventura alla guida del club azzurro. L’edizione odierna di Repubblica riferisce quanto segue.

“L’asticella però si alza e pure per questo diventa fondamentale la scelta dell’erede di Luciano Spalletti, le cui dimissioni stanno per essere ufficializzate con una lettera attesa negli uffici della Filmauro”.

Il tecnico toscano non ha altra scelta (“Adesso che dovrò star fermo per un anno, voglio diventare un collega dello Scafati Basket”), ha detto in un video messaggio su Tik Tok al patron della squadra di basket campana, Nello Longobardi.

Spalletti osserverà un anno di riposo. Il tecnico azzurro ricaricherà le batterie nella sua tenuta in Toscana, poi a partire dalla stagione 2024-2025 potrebbe tornare nuovamente in panchina (forse quella della Nazionale).

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati