Luciano Spalletti in Conferenza Stampa, sarebbe bello se ci fosse anche Adl!

Oggi, alle ore 15, Luciano Spalletti, tecnico dei Campioni d’ Italia, parlerà’ in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter. Molti colleghi sono già’ pronti con la domanda “Mister, De Laurentiis ha detto che non le tarperà le ali, cosa intendeva dire?“.

Ora , da addetto ai lavori, cosa ci aspettiamo come risposta? Visto anche che il tecnico ha detto, non piu’ lontano di qualche giorno fa’, che la società’ dovrà’ dire se…mentre, alla presentazione del ritiro di Dimaro, i Presidente De Laurentiis ha subito stroncato l’argomento “Parliamo di ritiro, non di calcio visto anche l’ avvicinarsi di una ara importante di campionato…”

Passatemi il termine, due” Paraculi“, con la P maiuscola, che non intendono recedere dalle proprie posizioni, e da quelle ragioni che sono il male del Napoli stesso.

Spalletti-Adl, l’ego blocca il futuro! Tirate fuori la chiarezza

Si dice sempre che in un rapporto di coppia, le responsabilità’ non sono mai di uno solo, ma c’e’ un buco in questa storia che lascia perplessi, e’ cioè’, quella programmazione che sarebbe dovuta avvenire tra Gennaio e Marzo, per tracciare il futuro e renderlo solido!

Ma non e’, a mio avviso, nelle corde di questa società’, o meglio, nella struttura che ne comporta l’ andamento funzionale della squadra, la volontà’ di fare quel salto che ne garantirebbe l’apertura di un ciclo, anche se si perdono 2/3 calciatori fondamentali.

Esempio, questo scudetto e’ stato programmato, visto che il presidente in estate, con calciatori in bilico disse che avrebbe lottato per il titolo? Oppure, una volta avuta la squadra, con gli uomini disponibili al sacrificio, l’esplosione di Kvara, Osimhen, ed altri, si sono autoconvinti , grazie anche al lavoro del tecnico e DS, a lottare, e vincere con merito, questo titolo?

Personalmente , opto per la seconda ipotesi, e la risposta la diede De Laurentiis, proprio alla festa del Maradona, dove Giuntoli, a mo’ di saluto, sottolineo che finche’ c’e’ Adl andrà’ sempre bene, ricordate? In pubblico per condizionarne il suo restare, oppure far capire che lui volesse andar via? Mentre al tecnico, che chiamò’ per ultimo, sembrava “Il nemico”, per l’appannaggio della sua persona, in una serata che comprendeva anche il ringraziamento alla società’ stessa, perché’ senza di essa non ci sarebbe stata quella serata!

Spalletti-Adl, e’ l’ora della verità…

Ora, e’ concludo, la società’ stessa ha creato questo chiacchiericcio, e dovrebbe essere lei a farlo finire, vi pare? Basterebbe dire, restano entrambi, e si combatterà’ per difendere il titolo oltre che migliorarsi in Champions con aggiustamenti nella rosa!

Ed invece, arriviamo alla inutile conferenza di oggi, dove la domanda sara’ certamente glissata, oppure, contestata, perché’ inopportuna al momento. In vista di una festa scudetto, dove verra’ consegnata la Coppa ai Campioni d’ Italia, beh, un bel viatico davvero! Gli eventi ci diranno, ma non mi meraviglierei se Giuntoli convincesse Spalletti ad andare a Torino, sponda Juve (ennesimo tradimento sportivo), ed il Napoli, per calmare la piazza si tufferebbe su un nome di grido…tipo Klopp. Ma avrebbe senso l’allenatore tedesco, se dopo una vittoria e soldi in entrata, va via il creatore di questo giocattolo splendido, per far venire uno nuovo e ricominciare da capo, oltre che vorra’ calciatori forti, e non li avra’, visto che il Napoli deve crescerli e poi venderli? Ancelotti bis?

Ma come si dice, diamo fiducia a tutti, ed aspettiamo le parole che ci diranno, che noi riporteremo fedelmente, perche’ ripeto, siamo stati i primi ad elogiare il presidente per lo scudetto di quest’anno, ma sinceramente, cominciare la nuova stagione, gia’ con il passo sbagliato, dopo aver vinto, beh…giudicate voi, noi siamo solo portatori di notizie, se verita’ diranno, sara riportata, se bugia sara’ il futuro c’e’ lo dira’! Grazie per aver reso Napoli, Campione D’ Italia per la terza volta

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati