Luciano Spalletti il Leonardo Da Vinci del Napoli

Luciano Spalletti è definibile come il Lonardo Da Vinci del Napoli. Visionario, rivoluzionario, spesso criticato ma sempre con idee vincenti. Un allenatore che riesce ad inventare una squadra nel momento di difficoltà e capace nel vedere in ogni giocatore una potenzialità da dover coltivare. Nomi come Malquit, Petagna, Rui, Zieliński, fino a poco tempo fa tenuti ai margini della società, grazie al lavoro di Spalletti, sono entrati a gamba tesa nel panorama della rosa del Napoli, riuscendo a portare la squadra azzurra al secondo posto della classfica.

Il Vocabolario: Spalletti – Gergo Calcistico

Come su citato Spalletti non è un allenatore comune e questo si denota anche dai suoi commenti post partita mai banali o melensi. Ogni parola è pensata e studiata affinché possa essere adattata alla reale descrizione di gioco. In poche parole i suoi discorsi non sono mai un “copia e incolla”.

Spesso però la sua ricercatezza non è apprezzata, non solo dai tifosi ma anche da colleghi e personaggi attivi nel mondo della comunicazione, i quali spesso hanno difficoltà nel riportare le sue parole che certamente non si collimano con gli standard calcistici.

Un carisma VINCENTE

Non è un caso, dunque, che un allenatore così anticonformista vanti nel suo curriculum due vittorie di Coppa Italia, una vittoria di Supercoppa Italiana e due vittorie internazionali: Coppa e Supercoppa di Russia. Così come non è una fatalità che Spalletti abbia vinto per ben due volte il premio come Miglior Allenatore AIC.

L’ultimo premio aggiunto alla collezione di Spalletti risale a settembre 2021 come miglior tecnico del mese. Premio vinto grazie al suo lavoro nella SSC Napoli con la quale è riuscito a vincere otto partite consecutivamente dall’inizio del campionato, esattamente come il suo collega Maurizio Sarri nella stagione 2017-2018.

Insomma Spalletti è l’allenatore perfetto per il Napoli, e forse sarà proprio grazie alla sua caparbietà, lungimiranza, non che alla sua professionalità, che il Napoli riuscirà a brillare tra le big del calcio italiano.

Seguici su Per Sempre Napoli!

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati