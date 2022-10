Luciano Spalletti e la nota lieta Zielinsky

Piotr Zielinski è tra le (tante) note liete del nuovo Napoli di Luciano Spalletti. Il centrocampista polacco, oltre a dimostrare il suo ottimo feeling con la porta, ha servito tanti assist vincenti ai compagni di squadra. Ma non solo. Se spesso in passato veniva accusato di assentarsi per lunga parte del match, ora invece pare avere trovato una certa continuità di rendimento. Ma come si spiega tale cambiamento? Quale fattore ha inciso sulla metamorfosi dell’ex Empoli?

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il fattore determinante per la crescita di Piotr Zielinski ci sarebbe stata una espressa richiesta dello stesso calciatore a Luciano Spalletti. Nello specifico Piotr avrebbe chiesto di cambiare ruolo partendo da mezzala e non più da sotto punta. La reazione del mister? Il tecnico non solo ha assecondato la richiesta di Zielinski ma ha cambiato tutto il Napoli passando al 4-3-3 accantonando il 4-2-3-1. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

