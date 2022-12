Luciano Moggi: “La Juventus vera anti-Napoli…”

In casa Juventus si è abbattuto un vero e proprio tsunami. Il riferimento è sia alle note vicende giudiziarie che alle dimissioni di Andrea Agnelli e di tutto il CDA bianconero. La sensazione è che la compagine di Massimiliano Allegri possa pagare in campo le conseguenze delle conseguenze di quanto è accaduto. Il Napoli, invece, dopo avere dominato la prima parte della stagione, è atteso al varco. In tanti ritengono che Luciano Spalletti e i suoi uomini siano destinati a rallentare.

Luciano Moggi ha parlato di Napoli e Juventus nel corso del suo intervento ai microfoni di 7 Gold spiazzando un po’ tutti gli opinionisti in studio:

“Io penso che il Napoli stia facendo così bene che diventa difficile per le altre opporre resistenza. Se continuano così, vinceranno senza particolari problemi. Occhio però alla Juventus. Le vicende che hanno coinvolto il club potrebbero addirittura dare nuova forza ad Allegri ai suoi ragazzi”. La Juventus, secondo il dirigente, potrebbe quindi essere la vera anti-Napoli.

