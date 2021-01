Luciano Moggi su Juventus-Napoli: “Ronaldo cammina, Insigne decisivo…”

A poco più del big match Juventus-Napoli, Supercoppa Italiana che si giocherà al Mapei Stadium di Sassuolo, ai microfoni di Radio Marte c’è Luciano Moggi. L’ex dirigente, tra le altre di Napoli e Juventus ha parlato di Maradona e della sfida di domani sera.

Queste le parole sul Diez: “Diego era un ragazzo talmente generoso e genuino, che pensare sia morto in solitudine fa malissimo. Lo sentivo sempre, a Napoli è stato fantastico come uomo e calciatore. Quel Napoli era proprio una bella squadra; contro la Fiorentina, però, ho visto una nuova luce nei calciatori, nelle ripartenze e nella gestione. Gattuso lavora benissimo e quel Napoli di domenica è stata la squadra delle migliori edizioni”.

Sullo schieramento azzurro di domani: “Lozano non lo sposterei per niente, mi piace troppo. Per fare un pronostico sul Napoli si deve parlare di Lorenzo Insigne, perché se sarà è il Napoli della Fiorentina, la Supercoppa la vince facile. Demme si inserisce benissimo, in questo momento c’è un organico in grande spolvero per l’autostima acquisita”.

Due parole anche sul campionato in corso: “Il campionato ritengo lo vinca l’Inter. Napoli e Juventus se la contendono, Ronaldo nelle ultime partite fa lo spettatore in campo, questo perché il centrocampo dei bianconeri non fa il suo lavoro. Gli allenatori bianconeri? Non avrei preso né Sarri né Pirlo; Sarri lo conosco poco ma secondo me ha preso in giro De Laurentiis andandosene da Napoli”.

