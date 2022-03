Luca Zaia: “Striscione? C’e’ da vergognarsi…”

Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ha commentato lo striscione inneggiante il bombardamento dei Russi su Napoli, con un comunicato di scuse, anche se a rileggerlo, PER NAPOLI non vi e’ alcun riferimento!. Ecco comunque il comunicato del Presidente della Regione Veneto Zaia:

“Indegno e che non c’entra nulla col tifo o col calcio lo striscione di sedicenti tifosi veronesi apparso poco prima della partita. C’è da vergognarsi a lanciare simili messaggi, altro che goliardia. Però la città di Verona non è quello striscione, anzi…. Verona e i veronesi sono invece sempre simbolo di accoglienza e solidarietà, basti pensare che in questi giorni le associazioni, le istituzioni locali, le famiglie o le autorità sanitarie stanno facendo il massimo per ospitare, aiutare e curare chi scappa da questa folle guerra“

