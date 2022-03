Luca Toni: “Mbappe’ impressionante! Osimhen puo’ diventare come il francese.”

Luca Toni, Campione del Mondo 2006, ed ex attaccante di Roma e Verona, ha rilasciato un intervista al quotidiano partenopeo il Mattino, dove gli e’0 stato chiesto cosa pensasse del Francese del PSG Mbappe’ ,e chi in Serie A, a suo dire, potra’ davvero diventare forte come il Francese. Vi riportiamo le dichiarazioni dell’ atttaccante LucaToni riportate nella edizione odierna de Il Mattino.

Su Mbappe’: “Mbappé è letteralmente impressionante. Perché oltre ad essere velocissimo, ha un controllo di palla straordinario – ha spiegato l’ex centravanti a Il Mattino -. Marcarlo è quasi impossibile per le difese avversarie”.

In Serie A esiste un altro Mbappe’? : “Ogni tipo di paragone è impossibile, perché il francese non ha simili, ma se guardo la Serie A, Osimhen è quello che può diventare così forte. Nella squadra di Spalletti mi sembra quello che fa la differenza più di tutti. Spacca le difese perché ha profondità e gamba. E poi fisicamente è molto forte e nell’area avversaria sa farsi rispettare“.

