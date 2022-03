Luca Serafini (Milan News) al “veleno”: ” senza il fuorigioco geografico di San Siro, Milan con 3 punti in piu’!”

Il giornalista di Luca Serafini, opinionista di 7 Gold e Sportitalia, nel suo editoriale di Milan News.it, trova il modo di dare “veleno” partendo dalla gara d’ andata, dove il Napoli s’impose sul Milan per 1 a 0 gol di Elmas, asserendo che si trattasse di “fuorigioco Geografico” il gol annullato a Giroud, riferimento alla terna arbitrale, e che oggi il Milan avrebbe avuto 3 punti in piu degli azzurri: Vi riportiamo le parole espresse, nell’ editoriale di Milan New.it, del giornalista Luca Serafini:

“Non è un alibi riparlare di arbitraggi, perché contro il Milan non sono stati commessi errori, ma sono state fatte scelte. Precise. Senza stare a fare sempre l’elenco, basterebbe che non fosse stato inventato il fuorigioco geografico proprio nella partita di andata col Napoli per avere 3 punti più di Spalletti: quella partita era finita 1-1, salvo trasformarlo in uno 0-1. Al Maradona non sono più accettabili errori dal Milan, certo, ma anche e soprattutto dall’arbitro e dal VAR”.

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati