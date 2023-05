Luca Marchetti, Sky, parla di “telefono caldo” di Adl per sostituire Spalletti

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti chje sul dopo Spalletti si esprime cosi:

“Credo che De Laurentiis per sostituire Spalletti stia chiamando tutti gli allenatori. Non escludo che abbia chiamato De Zerbi, Conte, Nagelsmann, non escludo che abbiam chiamato chiunque possa alimentare questo processo di costruzione che c’è. Allo stesso tempo molti di questi che sono stati chiamati gli avranno detto: ‘Grazie, no, ho altri obiettivi’. Se dovessimo fare un ragionamento tecnico, sarebbe molto ipotizzabile su un allenatore che gioca con il 4-3-3. Restando in Italia, ci sono Motta e Italiano, che già il Napoli aveva cercato ma sarà difficilmente liberato da Commisso. C’è poi Gasperini, un allenatore che è sempre piaciuto al Napoli. Ci sono tante voci su Palladino, che è campano, ma bisogna capire se ha già la giusta esperienza. L’ambizione di De Laurentiis sarà comunque quella di fare un colpo come fu con Ancelotti. Un altro tentativo per convincere Spalletti De Laurentiis lo farà, nel frattempo sta facendo telefonate esplorative”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati