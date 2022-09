Luca Marchegiani: “Un grande Secondo Tempo”

Luca Marchegiani, ex portiere di Lazio e Torino, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Calcio Club”, e sul Napoli si e’ espresso cosi, al temine della gara contro i biancocelesti’:

“Il Napoli è anche una squadra molto bene allenata, anche la gestione della partita con la Lazio è stata da grande allenatore. Spalletti non si è preoccupato dei primi 20-25′ dove il Napoli non trovava spazio. Tanto palleggio tra centrocampisti e difensori, ma non riusciva a servire gli attaccanti. Invece la squadra ha continuato a giocare e ad esplorare delle situazionii che poi dopo sono diventate devastanti. Nei primi 10′ della ripresa il Napoli ha calciato in porta cinque volte a colpo sicuro, ha poi fatto davvero un grande secondo tempo“.

