Luca Marchegiani: “Splendido ricordo di Diego”

Diego Armando Maradona è stato il calciatore più forte di tutti i tempi. La sua qualità in campo era unica, ma si faceva amare non solo dai suoi compagni di squadra, ma anche dagli avversari. A tal riguardo, Luca Marchegiani, ai microfoni di SKY, parlò così dell’ex Pibe de Oro:

“Di Diego ho uno splendido ricordo. Per me fece un qualcosa di molto bello, pur non conoscendomi affatto. Dovete sapere che Maradona aveva un grandissimo pregio: spendeva sempre delle belle parole per quelle persone che, secondo lui, avevano bisogno di essere incitate o confortate, che vivevano un momento particolare. Senza che nessuno glielo chiedesse, lui si prodigava per te”.

“Ricordo la prima volta che lo affrontai: ero un giovane al primo anno in Serie A e, con mia grande sorpresa, lui mi elogiò pubblicamente nel post-partita. Avete capito bene: lui, Diego Armando Maradona, elogiò me, Luca Marchegiani. Fu un qualcosa di incredibile, quasi una consacrazione. Maradona lo sapeva bene cosa significasse un suo apprezzamento su un altro calciatore e, proprio per questo, non lesinava certi gesti. Diego era così: ti dava, ti regalava spontaneamente la felicità”, le parole di Marchegiani.

