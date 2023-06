Luca Marchegiani, Sky, dice la sua sul nuovo tecnico dei Campioni D’ Italia: “Mi ha sorpreso, ma sono contento…”

Intervenuto a Sky Sport, l’ex portiere Luca Marchegiani ha parlato così della scelta a sorpresa del nuovo allenatore del Napoli:

“Mi ha sorpreso, ma sono contento perché Garcia in Italia ha fatto bene. A Roma aveva una squadra che per certe caratteristiche ricorda il Napoli di adesso. Ha un’idea di calcio diversa da quella di Spalletti, ma non per questo non si può adattare ai giocatori che ha il Napoli. Alla Roma aveva un gioco più verticale rispetto a quello del Napoli, recuperava la palla più indietro e con le caratteristiche di quei giocatori, più campo avevano avanti e meglio era. Osimhen e Kvaratshelia possono essere un po’ paragonabili alle caratteristiche di Gervinho e Salah di quegli anni”.

