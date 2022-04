Luca Marchegiani su Spalletti: ” Fuori Fabian e dentro Lobotka, 3 mesi fa era pura follia”

Luca Marchegiani, ex portiere della Nazionale, si e ‘ cosi espresso su Spalletti, nel suo intervento nella trasmissione Sky Calcio Club. Ecco quanto dichiarato dall’ ex portiere oggi opinionista Sky, Luca Marchegiani:

“E’ vero che il Napoli alle volte ha dei momenti di difficoltà, delle volte li passa senza subire gol mentre altre volte perde delle partite, ma la sensazione è che sanno giocare. Il Napoli è una squadra che sa giocare: sa gestire il pallone, sa imporre il proprio ritmo alla gara, sa valorizzare le scelte dell’allenatore. Tenere fuori Fabian per far giocare Lobotka 3 mesi fa era follia, vuol dire che l’allenatore non solo ha la squadra in pugno ma ha anche la sensibilità per capire come coinvolgere i giocatori. Questa è la differenza rispetto agli altri anni”.

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati