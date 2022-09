Luca Marchegiani: “Meret piu forte di Donnarumma…”

Intervenuto nel corso di ‘Sky Calcio Show’, l’ex portiere Luca Marchegiani ha analizzato la grande prestazione offerta da Alex Meret contro il Milan:

“Il dubbio su Meret si è creato dentro al Napoli, io non ne ho mai avuti. È un portiere a cui manca un po’ di vissuto, ma secondo me è tra i più forti portieri italiani, secondo me anche più di Donnarumma”.

