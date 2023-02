Lozano: Il gol arriverà presto!

Molto buona la prestazione del messicano, contro la Cremonese, soprattutto per l’applicazione con cui interpreta la gara. Elemento essenziale per un tecnico, come Spalletti, che non a caso lo manda in campo nella formazione titolare, per la quarta volta di fila. Suo il recupero provvidenziale, nell’unica vera occasione da rete dei grigiossi, a testimonianza di come El Chucky sia cambiato in questa stagione. Al termine della partita, ai microfoni di DAZN, palesa tutta la sua soddisfazione:

“Anche oggi abbiamo fatto molto bene. Lavoriamo piano piano, giorno dopo giorno, gara dopo gara. Ripeto stiamo facendo benissimo. Sto giocando spesso da titolare, ringrazio il Mister che mi sta facendo giocare, mi fa molto piacere”

Hirving è uno che i suoi gol li ha sempre fatti, ultimamente sta mancando solo questo aspetto, che per un attaccante ha sempre un peso:

“Il gol mi manca, ci sono andato vicino sia con la Roma che stasera. Poi Rui Patricio e Carnesecchi hanno fatto una deviazione decisiva. Ma il gol arriverà, sono felice per questo momento, ma so che devo lavorare ancora tanto. Oggi non ho segnato, ma giorno dopo giorno, lavorerò di più, anche per questo”

Del resto il Napoli non ha problemi sotto rete, grazie ai suoi Kvaratskhelia e Osimhen. Il messicano pero’ si è visto reattivo sulla fascia destra, soprattutto nel superare l’uomo e andare via sull’out di competenza. Una spina nel fianco per la retroguardia della Cremonese, che spesso è dovuta ricorrere al fallo per fermare il messicano. Su una di queste situazioni, Lozano ha la sua versione:

“Penso che Vasquez meritasse il secondo giallo, per quell’intervento su di me”

I numeri del numero 11 azzurro, non sono passati inosservati nel suo paese. In Messico scrivono di una grande partita di Lozano, che ha vinto tutti i duelli, 10 su 10, sui dribbling, sugli assist, distinguendosi anche in fase difensiva, con 6 recuperi e 4 contrasti.

Numeri importanti che evidenziano la crescita tattica, del calciatore, così come evidenziato anche da Antonio Di Gennaro, su radio CrC:

“Il recupero di Lozano in area di rigore, fa capire quello che è lo spirito della squadra, perché lui non ha mai fatto questo. Il Napoli sa di poter ottenere dei risultati e tutti danno il massimo”

Tutti uniti per la causa maggiore, come detto da Spalletti, tutto per lei…tutto e nessuno vuole mollare di un millimetro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati