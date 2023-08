Lozano verso Los Angeles, ma è corsa contro il tempo

Il futuro di Hirving Lozano dovrà necessariamente definirsi nelle prossime ore. Almeno se il messicano vuole davvero accasarsi ai Los Angeles FC. Il motivo è presto detto: la finestra di mercato in MLS si chiude inderogabilmente proprio oggi, quando in Italia però saremo a giovedì 3 agosto, alle 6 del mattino.

Insomma, i margini per concludere positivamente la trattativa tra il Napoli ed i losangelini si assottigliano sempre più. Le parti continuano a muoversi freneticamente, a caccia di un accordo che soddisfi le richieste del club partenopeo. A fronte di un’offerta di 15 milioni, infatti, la società azzurra ha rilanciato, pretendendone 20. Ovviamente, serve uno sconto affinchè si arrivi alla quadratura del cerchio.

Del resto, Lozano è finito ai margini del progetto tecnico-tattico di Garcia. Pesa come un macigno la chiusura palesata dall’esterno alla proposta di rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, con annessa riduzione dell’ingaggio percepito finora, il più altro della rosa: 4.5 milioni netti, come Osimhen.

Dal canto loro, i californiani hanno già raggiunto l’accordo economico con El Chucky, al quale è stato promesso un triennale, da 5.5 milioni a stagione.

Nel frattempo, dall’altra parte dell’oceano rimbombano le parole di Carlos Vela, attaccante del Los Angeles FC, che ha commentato così l’eventuale arrivo del suo connazionale: “Sta a lui decidere qual è la scelta migliore per il suo futuro, la sua famiglia e la sua carriera. Qui è il benvenuto…”.

