Il Chucky Lozano non ha trovato l’accordo per il rinnovo con il Napoli e ciò ha aperto le porte ad un suo addio al club azzurro. Sfumato l’accordo in MLS con il Los Angeles FC, dalla Spagna arriva l’interesse del Siviglia nei confronti dell’esterno messicano per rinforzare l’attacco. Lozano avrebbe dato il consenso alla cessione al club bianco rosso, ed ora gli andalusi dovrebbero trovare l’accordo con il club di Aurelio De Laurentiis.

