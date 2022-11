Lozano: Spalletti grande allenatore

Lozano: Spalletti un grande allenatore

Lettera aperta di Hirving Lozano rilasciata a The players tribune. Dove si racconta tra passato e presente, l’arrivo a Napoli e il mondiale alle porte.

“Mi chiamò Carlo Ancelotti nel 2018, quando ho sentito il suo nome sono impazzito. Voleva che venissi a giocare a Napoli, mi chiamava ogni settimana, non potevo dirgli di no. Un grande tecnico e una grande persona, la prima sera in Italia portò a cena me e la mia famiglia, sapeva come farti sentire a casa e per un messicano, questo è molto importante”

Il pensiero poi va sugli allenatori avuti nel campionato italiano:

“Ho avuto grandi allenatori, personaggi molto diversi tra loro, come Gattuso, che vuole vivere a 100 all’ora, Spalletti che cerca di imbrigliare il diavoletto che ho sulla spalla”

Riferimento ai dettami tattici pretesi dal tecnico toscano, ma è indubbio che la crescita di Hirving, quest’anno sia completa.

Finalmente, in una stagione senza infortuni. Lo scorso anno fu per lui molto difficile rientrare in condizione. Durante la partita di Gold Cup ebbe uno scontro col portiere del Trinidad Tobago:

“il mio collo è ruotato di 180 gradi, la spina dorsale è rimasta danneggiata e il mio occhio esploso. Ho pianto tanto, ho temuto per la mia vita. Grazie al chirurgo sono rimasto fuori solo tre mesi, ma molti medici, mi hanno detto che è stato un miracolo. Sono tornato in campo rapidamente”

Anche la pandemia è stato un periodo complicato per il messicano:

“Mia moglie e i bambini erano tornati in Messico, all’improvviso tutti i voli furono cancellati. Pensavo che la cosa durasse pochi giorni, ma dopo tre settimane chiesi al Napoli di poter tornare dalla mia famiglia, ma mi fecero capire che avrei rischiato la galera. Sono rimasto tre mesi da solo, mi sembrava di impazzire”

Un elemento da non sottovalutare, nella carriera di questo ragazzo, che ha contribuito comunque, alla vittoria della Coppa Italia con gli azzurri:

“Sono stato il primo messicano a vincere un trofeo in Italia, il primo a segnare in Serie A”

Sicuramente sta ripagando la fiducia di società e allenatore, diventando sempre più un perno fondamentale, nel gruppo partenopeo.

Infine un pensiero sul Mondiale alle porte:

“viviamo tutti insieme questi momenti, siamo 130 milioni di persone, unite : noi soffriremo, voi soffrirete , proveremo gioia, voi proverete gioia. Anche quando siamo dall’altra parte del mondo, sentiamo la nostra gente vicino”

Sarà uno dei grandi protagonisti napoletani in Qatar, il Messico spera molto nel suo talento. Anche a Napoli però, avrà la sua fetta di tifo, d’altronde la città con i sudamericani ha un rapporto speciale.

