Lozano: Scudetto la strada è lunga.

Lozano: Scudetto? Strada lunga

Non si sbilancia il messicano, al termine della partita contro la Roma, dove il suo apporto è stato decisivo. Spinazzola non riusciva a contenerlo, El Sharawi in realtà gli è scappato sul gol, una rete l’avrebbe potuta segnare anche lui.

A fine gara ai microfoni di DAZN, esprime la sua soddisfazione:

“Una partita molto difficile e fisica, dovevamo fare il lavoro che ci ha chiesto il Mister. Poi sono entrati i sostituti nella ripresa, nel migliore dei modi”

Scudetto ci credete ?

“Dobbiamo restare tranquilli e lavorare partita dopo partita, giorno dopo giorno, questa è la strada giusta”

Strada lunga da fare, ma 13 punti in più sulla seconda, sono un margine di quasi sicurezza. Lo sa bene El Chucky, soprattutto per la qualità dell’avversario:

“Partita importante e tre punti pesanti, in una gara molto difficile”

Poteva mettere anche il suo sigillo, in quella lunga fuga, dove preferisce andare al tiro, piuttosto che passare il pallone a Kvaratskhelia o Kim, ben posizionati. Quanto hai pensato a cosa fare, in quel momento?

“Ho visto i compagni, poi ho preferito tirare, il portiere ha fatto una grande parata. Il gol arriverà, l’importante è aiutare la squadra”

Al di là dell’occasione mancata, Lozano è stato uno dei migliori in campo. Anche sul suo account instagram, il messicano esprime tutta la sua gioia, con un: Che bel gioco ragazzi, continuiamo così”

Un dato che avvalora ancora di più, quanto il gruppo sia unito e coeso, verso l’obiettivo. Il suo contratto scadrà a giugno 2024, una trattativa andrà affrontata in estate. Ma a quel tempo, tante cose potrebbero cambiare, soprattutto per El Chucky, che sta finalmente trovando a Napoli, la sua dimensione. Già il fatto che Spalletti lo abbia a sorpresa, schierato titolare, è il segno evidente che l’allenatore crede nelle sue capacità.

La strada è lunga è vero, ma con queste prestazioni il Napoli, lascia molta serenità ai suoi tifosi. Anche chi non gioca spesso, come Simeone ad esempio, quando entra fa la differenza.

La vera forza del Napoli è tutta qui, un gruppo unito, dove ognuno da il massimo sempre. Un altro ostacolo è stato superato, oggi è festa, ma da mercoledì si torna a lavorare, per preparare la prossima tappa.

