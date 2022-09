Lozano “scontento”, A Gennaio puo’ partire

Hirving Lozano è una delle poche note incolore della fulminante partenza del Napoli tra campionato e Champions League. Il giocatore messicano non ha ancora trovato la via del gol e in molte partite è stato relegato in panchina a favore di Matteo Politano. L’ex PSV sarebbe molto scontento del poco minutaggio avuto a disposizione in questa prima parte di stagione e in alcune occasioni ha anche palesato un certo nervosismo (il mancato saluto a Domenichini a Milano).

Non è un caso che inizino a circolare alcune indiscrezioni di calciomercato sul giocatore del Napoli. Secondo quanto riportato da Marca, Bayern Monaco, Lipsia, Manchester United ed Everton sono interessati all’attaccante messicano.

Marca sottolinea che attualmente il 27enne messicano sarebbe scontento del poco spazio concesso. Lozano ha ancora due anni di contratto con il Napoli ma potrebbe essere attratto dalla possibilità di trovare più minuti in un’altra squadra. Il Napoli per cederlo vuole circa 30 milioni.

Lozano, Anche l’intermediario dice la sua…

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Monfrecola, agente ed intermediario nell’affare che ha portato Hirving Lozano al Napoli:

“Ultimo anno di Lozano al Napoli? Per me sì, anche se dovesse fare bene. Lozano ha un pallino: giocare in un grande club spagnolo o in Premier League. A giugno avrà un solo anno di contratto, la sua agenzia è molto forte in Inghilterra: se facciamo 1+1… È molto probabile che possa andar via, anche se sta molto bene qui a Napoli. Da addetto ai lavori, leggo così questa situazione. Per il Napoli può essere anche un bene dal punto di vista economico”.

