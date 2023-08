Lozano-PSV, il nodo è l’ingaggio: si tratta a oltranza

Il countodown pare sia già partito. Il Napoli aspetta il sì definitivo di Lozano, e spera nell’accordo che il messicano possa trovare con il PSV, seriamente intenzionato a riportare il giocatore in Olanda.

La prossima settimana, l’ultima di mercato, quindi, sarà fondamentale per trovare l’intesa. Il club di Eindhoven sembra abbia fatto pervenire dalle parti di Castelvolturno una offerto da 10 milioni di euro, accompagnata dai soliti bonus. La richiesta dei Campioni d’Italia è leggermente superiore: 15 milioni subito, inoltre, una percentuale pari al 25% sulla eventuale futura rivendita. Non c’è stato un rilancio a queste cifre degli olandesi, forti del fatto che l’esterno sudamericano ha comunque il contratto in scadenza tra un anno.

Nondimeno, la volontà delle parti rimane orientata a trovare un punto di incontro. Insomma, il PSV punta a chiudere la partita. Al momento, tuttavia, manca ancora l’accordo economico con El Chucky.

A margine della trattativa per Lozano, il Napoli ha pure tentato il colpo a effetto, palesando un concreto interesse nei confronti di Johan Bakayoko, di proprietà proprio del Psv. Esterno offensivo di belle speranze. Uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico europeo. Ma l’idea di lavorare su uno scambio con conguaglio è fallita miseramente.

Il Burnley infatti avrebbe presentato un’offerta d’acquisto ufficiale da 20 milioni di euro. Cifra ritenuta troppo bassa dalla società di Eindhoven, che ha rilanciato, fissando la valutazione intorno ai 30 milioni.

Questa è la base di partenza di un’asta alla quale il Napoli non intende affatto partecipare.

