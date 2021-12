Lozano positivo al Covid,e adesso facciamo la conta

Herving Lozano positivo al covid, lo fa sapere il calcio Napoli con un comunicato che spiega che il calciatore ,in Messico,ha effettuato un tampone molecolare risultandone positivo anche se vaccinato.risulta anche asintomatico ed ora osserva il periodo d’Isolamento presso il proprio domicilio. Ora si che per Spalletti, in ottica Juventus del 6 Gennaio 2022, sia giuinto il momento di fare la conta dei disponibili, viste le assenze di Koulibaly, Anguissa ed Osimenh impegnati in Coppa D’Africa, Fabian Ruiz ed Insigne con il Covid, anche se quest’ultimo potrebbe rientrare, Mario Rui squalificato. Se azzardiamo una possibile formazione viene fuori: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Malcuit; Lobotka, Demme; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens (Petagna)

