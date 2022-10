Lozano obiettivo cattiveria

Ancora in gol El Chucky, dopo la rete in Champions, entra dalla panchina e risolve la partita contro il Bologna.

È d’accordo con il suo interlocutore al termine del match , circa l’obiettivo personale, di diventare più cattivo:

“Si, il mio obiettivo è quello di migliorarmi sempre, mi sento bene fisicamente e sono contento di fare una bella partita”

Per una gara molto complicata, nonostante le tante occasioni create, il Napoli non riusciva a buttarla dentro.

Vi è venuta un po’ di paura di non farcela?

Si perché il Bologna è una squadra forte, un po’ di paura c’è sempre, tutti i compagni hanno giocato nel modo corretto”

Sciorina un italiano molto migliore, rispetto agli anni passati, il messicano, segnale che l’integrazione nel gruppo e nella città, cresca notevolmente.

L’alternanza con Politano, non gli pesa, anzi quando viene chiamato in campo risulta sempre determinante, come sottolineato dal suo stesso allenatore.

Cos’è cambiato rispetto allo scorso anno ? Vi sentite più forti?

“Si i nuovi arrivati si sono inseriti subito bene, hanno migliorato il nostro livello”

Quando arrivo’ a Napoli, Gattuso lo rimproverava spesso di cadere sempre a terra. Debole nei contrasti, pagò molto il passaggio dal campionato olandese a quello italiano. Poi i numerosi infortuni ne hanno pregiudicato le stagioni. Quest’estate si è operato ad una spalla, proprio per arrivare pronto a questo campionato. Adesso sembra la giusta annata, per dimostrare tutto il suo valore, mettendo dentro quella cattiveria agonistica, che gli farebbe fare il definitivo salto di qualità.

Le doti sotto porta poi, sono un’arma in più per la banda di Spalletti, che l’anno passato pagò anche la mancanza di reti, dal reparto di centrocampo.

Dopo 14 partite il Napoli ha messo a segno 42 reti, numeri impressionanti, che giovano dell’innalzamento di qualità dal centrocampo in giù. Con il gol di Juan Jesus sono 15, i calciatori napoletani ad essere andati a rete. Una collettività che non si vedeva dai tempi di Sarri, un dato non casuale, che fanno di questa squadra una macchina che rasenta la perfezione.

El Chucky può essere proprio quel giocatore che non ti aspetti, per risolvere match complicati. Non a caso dall’Inghilterra continuano a giungere voci sul suo conto, lo United la più interessata. Con il mondiale del Messico la sua quotazione potrebbe alzarsi ulteriormente, intanto Napoli se lo tiene stretto, a fronte di un investimento passato, piuttosto oneroso.

In attesa della gara dell’Olimpico, che si deciderà molto sulle corsie esterne, Lozano così come Kvaratskhelia, possono essere ancora una volta, le armi decisive.

