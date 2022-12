Lozano, l’ex intermediario: “Credo possa lasciare Napoli a fine stagione…”

L’intermediario della trattativa Lozano: Alessandro Monfrecola, ,è intervenuto a Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”. Queste le sue parole sul futuro del Messicano, ieri eliminato dal Mondiale Qatariota:

“Quest’anno il Messico manca di alcuni giocatori chiave per cui non sta bene, è ridimensionato e poi anche l’allenatore ci ha messo la sua mano. Nell’ultima partita ha fatto giocare due esterni da punta centrale, tra cui Lozano.

Lozano via a fine stagione? Informazioni messicane sono per il cambio di squadra, ma dall’Italia non mi arrivano le stesse notizie. Io non ho informazioni dirette perché ho curato l’arrivo, ma non sono più intermediario. Da operatore di mercato credo possa andare via perché è il più pagato e il Napoli vendendolo ripagherebbe l’investimento fatto e si toglierebbe il peso dello stipendio. Lozano non lo vedo in forma smagliante, ma se l’alternanza fa bene al Napoli che sta dominando tutte le partite va bene così, bisogna guardare sempre il collettivo e non i singoli. Al momento il meccanismo Napoli è perfetto e per questo cambierei poco e nulla.

Fatemi dire una cosa, per ciò che concerne le dimissioni del cda della Juve, vedo tifosi juventini festeggiare per questo gesto, ma da indiscrezioni, le dimissioni sono arrivate perché così il pm ritira la richiesta di arresti domiciliari”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati