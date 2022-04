Lozano il grande favorito per Napoli – Roma

Dopo le notizia del ritorno in campo di Franck Anguissà, si parla ancora di formazioni, o meglio dei possibili e quasi certi giocatori che entreranno in campo contro la AS Roma in veste di titolari.

Le dichiarazioni del Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna ha cercato di fare un pronostico su chi Spalletti deciderà di schierare in campo alle spalle di Vicotr Osimhen:

Qualcosa cambierà, soprattutto dalla trequarti in su, in quella terra rimasta incolta nella sfida con la Fiorentina e nella quale bisognerà scovare energie per credere ancora nello scudetto: il campo dice Lozano più di Politano e i due allenamenti che restano – quello odierno, poi la rifinitura di Pasqua – serviranno semplicemente per spingere Spalletti a verificare la condizione del messicano”.

Una grande occasione per Lozano che non entra in campo dal primo minuto dall’infortunio che gli ha causato la lussazione alla spalla destra lo scorso febbraio.

