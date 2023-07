“Lozano guarda Los Angeles. Ingaggio faraonico pronto per il messicano” Adl pronto a cederlo…

Hirving Lozano ai Los Angeles… Galaxy. Quando la trattativa con l’altra squadra cittadina, i Los Angeles FC, procedeva spedita, ecco che sarebbe partito un vero e proprio Derby californiano per cercare di portare il Chucky in MLS. Secondo quanto riferito da TMW, al Napoli sarebbe arrivata una mega proposta dal club USA nel quale milita Javier Hernández, connazionale del numero 11 azzurro. L’esterno messicano potrebbe lasciare la Campania in questa finestra di mercato, visto che ha il contratto in scadenza nel 2024 e non ha intenzione di rinnovare. Dall’America, intanto, sarebbe pervenuta un’offerta da ben 20 milioni per il suo cartellino.

INGAGGIO FARAONICO – Come se non bastasse, anche lo stipendio dell’ex PSV Eindhoven e Pachuca dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni. A Los Angeles, infatti, avranno tanti buoni argomenti per convincere il messicano, visto che sono pronti a mettere sul tavolo della trattativa un contratto triennale da 20 milioni di dollari a stagione. Difficile che Lozano possa dire di no a queste cifre. Nelle prossime ore, dovrebbe arrivare la risposta del calciatore, ma soprattutto quella del Napoli.

