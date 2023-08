Lozano apre al rinnovo. Continua un’altra telenovela di mercato, in casa Napoli. Dopo le voci di rottura tra il calciatore messicano e la società partenopea, si insinua una nuova possibilità.

La notizia arriva direttamente dal Messico, tramite Alessandro Monfrecola, ex intermediario del Chucky. Attraverso i microfoni di Radio Marte, lascia questa dichiarazione:

“Secondo quanto si dice in Messico, la situazione di Hirving Lozano è molto in dubbio. Ci sono squadre arabe, che insistono per portarlo nel campionato Saudita, destinazione che però non convince il calciatore. Lozano è molto legato a Napoli, potrebbe pensare di spalmare l’ingaggio, anziché fare un braccio di ferro, dal quale uscirebbe sconfitto. Mancando grandi offerte dall’Europa, secondo me alla fine accetterà una riduzione dello stipendio”

L’idea del numero 11 azzurro era quella di giocare in MLS, tramontata quest’opportunità, resta ben poco sul piatto.

Monfrecola snocciola ulteriori dettagli, su quest’ultima ipotesi:

“Il Chucky sarebbe pronto ad un’ipotesi in tal senso, ma resta da capire le somme nel dettaglio. La possibilità di una cessione a Gennaio c’è, ma si ripeterebbe un caso Milik. Non credo si arrivi a questa soluzione, gli hanno fatto capire che non ci sono grandi offerte, per cui sta riflettendo sulla permanenza in Campania”

Anche gli agenti di Lozano, secondo l’operatore di mercato, hanno contribuito a questa situazione:

“La sua nuova agenzia gli aveva proposto chissà quali offerte faraoniche, questo ha illuso il ragazzo. Se qualcuno ti corteggia per farti lasciare la scuderia di Raiola, ti promette un grande trasferimento, che poi non c’è stato. De Laurentiis non parla mai a caso ed ha ragione, quando dice che un procuratore pur di accaparrarsi un giocatore, gli promette mari e monti. Spesso e volentieri alla fine, non ci sono né i mari né i monti”

Queste dunque, le parole di chi è molto addentrato, in queste operazioni, non distanti in effetti, dalla realtà. Mancando pochi giorni alla chiusura del mercato, l’unica possibilità per il Chucky, sembra essere quella araba. Così come è stato per Zielinski, anche Lozano alla fine, potrebbe decidere di restare al Napoli, alle condizioni della società. Questa possibilità non dispiacerebbe nemmeno a Garcia, che ha sempre impostato le proprie squadre, con degli esterni abili in attacco. Le parole della vigilia di Frosinone, del tecnico azzurro, avevano lasciato presagire la possibilità anche di un Chucky titolare. Per ragioni di mercato cosi non è stato, ma in questi ultimi giorni, tutto è possibile.

