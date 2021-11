Lozano al Real Madrid a giugno: bufala o bomba di mercato?

Dopo la vittoria con un 4-0 contro la Lazio, in casa Napoli si respira aria di festa con lo sguardo puntato sempre verso il futuro. Ed è in merito a quest’ultimo che Aurelio De Laurentis in queste ore sta ragionando. In particolar modo sul futuro di Hirving Lozano.

El Chucky, con le dichiarazioni ai microfoni di “Azteca Deportes” delle scorse settimane, non aveva fatto mistero della volontà di dire addio al Golfo di Partenope. Desiderio che certamente non è passato inosservato al presidente azzurro, il quale è pronto alla cessione del messicano al Real Madrid.

Sembrerebbe infatti che Carlo Ancelotti stia cercando il sostituto di Gareth Bale, che dirà addio al Real Madrid a fine stagione.

I termini della trattativa

In queste ore Mino Raiola e ADL stanno decidendo i termini del contratto per l’eventuale trasferimento dell’azzurro, che sarà ceduto solo a titolo definitivo ad una cifra che si aggira tra i 35-40 milioni di euro. Cifra importante per la squadra spagnola, la quale sembra stia cercando di trovare un accordo per inserire nella trattativa delle contropartite tecniche a parziale conguaglio della cifra, per ammortizzare i costi.

La reazione dell’ambiente

I tifosi si dividono sulla possibilità che Lozano possa davvero andare via. Dopo la notizia dell’addio, l’ambiente napoletano si è diviso in due fazioni.

C’è chi sostiene l’idea del cambiamento, scrivendo sui social: “Lozano non è un top player, ma è un buon giocatore, che ha reso sotto le sue possibilità per tanti motivi…”. Oppure motivazioni di carattere tecncio-tattico, tipo: “Lozano ha bisogno di giocare titolare. Altrimenti è giusto che vada via da Napoli...”.

Ma c’è anche chi critica aspramente la decisione del messicano, interpretandola come un voltafaccia nei confronti del Napoli. Queste le parole di chi lo considera un voltagabbana: “Lozano sta giocando o già è stato preso dal Real Madrid?” oppure “Dobbiamo ringraziare Re Carlo per l’acquisto di Lozano. Grazie Re Carlo te lo può anche riprendere al Real Madrid”.

Come sempre i pareri sono discordanti, ma per sapere effettivamente quale sarà il futuro di Lozano dovremo aspettare solo giugno.

Per ora De Laurentis è giusto che si goda la vittoria della sua squadra mentre Spalletti e i suoi ragazzi si concentrano per il match di mercoledì contro il Sassuolo.

Francesca Corizza

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati