Lozano al PSV, visite mediche e firma

Finalmente si sbroglia la situazione legata al passaggio di Hirving Lozano al PSV. Proprio in queste ore, infatti, il messicano è atterrato a Eindhoven per sostenete le visite mediche. Immediatamente dopo, la firma in calce al contratto che lo legherà nuovamente agli olandesi, quattro anni dopo averli lasciati, per trasferirsi al Napoli.

La cessione de El Chucky, da tempo in lista di sbarco e ormai ai margini del progetto tecnico, tant’è vero che negli ultimi giorni si allenava a parte, ha fruttato nelle casse della società partenopea 12,2 milioni di euro, senza considerare gli eventuali bonus.

