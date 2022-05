Lottare per lo scudetto, ma si abbassano gli ingaggi, altra favola di pinocchio

Squadra da scudetto, ma salari bassi, sinceramente e una cosa che mi giunge nuova. ma forse e la favola di Pinocchio? Parlare di vincere quando si vuole abbassare gli ingaggi, il che significa che il calciatore forte e destinato 99/100 ad andare via, mi sembra come quella storia del tizio che ammazzo’ i suoi tre fratelli perche’ non camminavano a due a due!

Quando una societa’ parla di ridimensionamento, e ci puo’ stare,per chi non ha forza economica se non un marchio ed un registro di 25 calciatori che autofinanziano il club, oltre che tv, tifosi e sponsor, e la famosa Champions , cara alla presidenza attuale, come puo’ parlare di vincere lo scudetto se i calciatori forti andranno via?

Il caso Tuanzebe una bella fotografia

Il Napoli, ha giocato molte partite senza Osimhen, infortunatosi dopo Inter-Napoli a San Siro, ed Anguissa e Koulibaly impegnati in Coppa d’Africa, quest’ultimo Campione con il suo Senegal, oltre a Mario Rui che ha giocato con le bombole d’ossigeno per tutto il torneo,visto che Ghoulam era infortunato ,ed ha comprato, in prestito secco dallo United, come rinforzo, Axel Tuanzebe, che non si’e capito nemmeno se la guardia d’ingresso di Castel Volturno lo riconoscesse!

Questo per dire cosa, se si vuol vincere, si rischia e si comprano almeno due/tre elementi validi per colmare il vuoto, e per il dopo, garantendo al tecnico, fino al termine della stagione una rosa valida e la possibilita’ di far rifiatare qualcuno.

Chiaramente, tutto cio’ non e’ accaduto, e sappiamo come e’ andata, ma allora si vuole vincere oppure vivere nel limbo della incertezza e della mancata pianificazione della vittoria? Perche’ Benitez , Ancelotti, Spalletti, e poi David Lopez e De Guzman, Petagna, Meret, e tanti altri? Allenatori forti e squadra limitata, di quale scudetto parliamo?

Vincere perdendo la spina dorsale della squadra, altro che scudetto!…

Ospina, Koulibaly, F.Ruiz, Insigne, Mertens, Politano, Lozano, e forse Osimhen, oltre a Gennaio Manolas, questa la lista dell’ ufficio vendite in casa Napoli, allora io spero che al piu’ presto, qualcuno avverta il Presidente che il film e finito, e giunta l’ora di cambiare registro, e di presentare un programma serio ai tifosi del Napoli. Dire una volta per tutte che il Napoli non puo’ permettersi niente, e che i conti hanno la priorita’. Ma si prega di non parlare di Scudetto, soprattutto per chi non lo vuol vincere, proprio per non aumetare i contratti, abbassandone i profitti della societa’, Filmauro intendo, visto che la Champions l ha vinta solo De Laurentiis, e visto che e davvero stucchevole parlare di vincere, quando i calciatori forti non si comprano!

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati