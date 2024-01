L’orgoglio di Mazzari: “Non firmo per il pari, siamo Campioni d’Italia”

Walter Mazzarri ha animato la consueta conferenza stampa della vigilia, analizzando i principali temi della finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Con le sue parole dimostra quanto sia orgoglioso di potersi giocare il trofeo: “È la seconda volta che mi capita di giocare questo trofeo, spero di vincerlo stavolta ma sono felice e orgoglioso di quello che ho fatto nella mia carriera: sono partito da zero e ora sono qui a giocarmi questo titolo, non era scontato. Ma la squadra conta più di Mazzarri: qui ci sono ragazzi bravi e giovani che devono capire che un’occasione così non si sa se gli ricapiterà. E questo per loro deve essere uno stimolo ulteriore“.

L’allenatore del Napoli esalta l’avversario per quanto fatto finora in campionato: “Contro la Lazio ho visto un’Inter straripante, a livello di gioco velocità e qualità individuali. In un torneo lungo come il campionato anche le grandi squadre possono calare per un periodo, ma domani credo che affronteremo l’Inter nel suo momento migliore. Sarà durissima, ma anche per questo vincere ci darebbe ancora più fiducia per il futuro“.

Il tecnico toscano dimostra grande rispetto per i nerazzurri, ma nessuna paura di affrontare una squadra considerata dai bookmakers candidata alla vittoria della coppa. “Paura no. Vi ricordo che sto allenando una grande squadra e questi ragazzi sono campioni d’Italia, quindi meritano rispetto. In campionato abbiamo fatto meglio noi, come possesso palla e occasioni. Poi è finita 3-0 per loro perché il calcio poi è materia particolare. Ma come mentalità, anche se in emergenza, ce la giocheremo alla pari domani“.

Indizi sulla formazione

Mazzarri non si sbilancia più di tanto sulla formazione che intende schierare domani sera. Probabilmente affronterà l’Inter con gli stessi uomini della semifinale: “Cajuste sta bene e ci sarà, Zielinski anche sta bene ma stava bene anche contro la Fiorentina e infatti è entrato. Vedremo quanti minuti giocherà. Demme devo capire se può venire in panchina, Olivera non ci sarà”.

Un breve passaggio pure sui nuovi acquisti: “Traorè deve fare una mini-preparazione perché ha giocato poco e ha avuto dei problemi fisici. Ngonge è a disposizione, ma sarà difficile vederlo in campo perché è arrivato da troppo poco tempo”.

Finale dedicato a Lindstrom: “Ha avuto poco spazio, quando un allenatore arriva dà fiducia a chi era già qui, ma lui piano piano si sta inserendo bene. Ci vuole un po’ di pazienza”.

