Lorenzo Insigne: “Non si deve mollare”

Il Capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, dal suo profilo Instagram,non solo non si fa abbattere dalla sconfitta contro i viola, ma fa sentire i suoi gradi di capitano e sprona i suoi compagni a reagire: “Non si deve e non si può mollare! Forza Napoli Sempre”. Le prossime gare per gli azzurri, se si vuol coltivare ancora il sogno scudetto, devono essere solo vinte!

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati