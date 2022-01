Lorenzo Insigne: lesione lieve ma incerti i tempi di recupero

“Lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro”, questo l’esito degli accertamenti a Lorenzo Insigne dopo il problema muscolare accusato nella gara contro la Sampdoria. Il capitano del Napoli ha già iniziato il percorso riabilitativo: ancora incerti i tempi di recupero”. Questa la diagnosi del capitano azzurro, dopo l’infortunio capitatogli contro la Sampdoria. Il capitano, nel frattempo, ha iniziato a svolgere attivita’ di riabbilitazione, ma come detto, sono incerti i tempi per rivederlo in campo.

