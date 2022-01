Lorenzo Insigne firma per il Toronto? Finalmente, era ora!

Ieri, in un noto Hotel di Roma, Lorenzo Insigne, Campione d’Europa con la Nazionale di Mancini, e capitano del Napoli, ha firmato un contratto milionario con la squadra del Toronto(Canada), che milita nella MLS Americana, per i prossimi 4 anni alla cifra di 60 milioni di euro spalmati in tale periodo. Molti si sono “indignati” per il comportamento dell’ ormai ex capitano, altri lo hanno difeso perche’ aveva tutto il diritto di scegliere visto che si tratta della sua carriera. Il mio personale punto di vista e che morto un papa, se ne fa un altro, almeno adesso non parleremo piu’ di tiro a giro, oppure di ammutinamenti vari, ma ci preoccuperemo di chi riempira’ la casella mancante lasciata vuota dal “canadese” di Frattamaggiore. E chiaro che adesso bisogna capire come comportarsi tutti fino a Giugno, domando a chi e’ a favore oppure contro, se un tuo tesserato ha gia firmato con un altro club, e’ lo fa cosi palesemente, sarebbe giusto farlo giocare oppure no? Bella domanda vero, la lascio a voi con il beneficio del dubbio per i pro e contro verso il calciatore, al quale vanno i miei complimenti per la chiusura di tale contratto, ma avrei preferito, credo a beneficio di tutti, che lui andasse via fin da subito, proprio per non creare problemitiche gestionali, che a mio avviso ci saranno e come! La cosa sicura,e che non ci sideve strappare i capelli per l’andata via di un caporale, anche perche’ questo calcio-business, non e’ piu’ quello romantico dei Scirea, Beccalossi, e chi piu’ ne ha ne metta, e quello dei procuratori, dei presidenti che consentono tali trattative perche’ collusi in tali rapporti “malati”. Insomma, e concludo, i vincenti economicamente parlando restano Lorenzo Insigne che ha trovato il suo Harem Canadese, Il suo procuratore che appendera’ “la penna al chiodo” grazie a tale operazione, e De Laurentiis che forse perde la plusvalenza, sua ragione di vita, ma elimina un potenziale problema che va avanti dal periodo ammutinamento. Il pollo? non me ne vogliate, resta il tifoso, che paga fede e passione, ed ora vede un tradimento, senza sapere che in questo calcio la bandiera e’ solo ed esclusivamente la maglia. Quindi, e concludo, se pensate che dal primo Febbraio, Insigne poteva accordarsi alla luce del sole con chiunque, se ne ha anticipato i tempi …Amen. Ora pero’ spero che la Societa’, se ne ha la capacita’, faccia l’unica cosa sensata per far rispettare se stessa, ma soprattutto i tifosi, togliere la fascia di capitano a chi non rappresenta piu’ tali colori, e metterlo fuori rosa, dandogli cosi il tempo di preparare le valige e poter intraprendere la nuova ed ultima vita da ricco, almeno per salvaguardare e rispettare chi ancora oggi fra tv e stadio, dona soldi e passione ed alla fine riceve ..solo carbone!

