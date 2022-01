Lorenzo Insigne e quel “labiale” a “punta di coltello!”

Il Capitano del Napoli Lorenzo Insigne, dopo l'”amorevole” esultanza nel derby, con il famoso labiale “io ci saro’ sempre” ,ma possono essere varie le letture e le interpretazioni, avvenuto successivamente la rete realizzata contro la Salernitana. Vi e sicuramente un velo di curiosita’ su questa sua reazione d’avanti alla telecamera, esempio, una risposta alle troppe critiche ricevute dopo la scelta Canadese? Oppure il labiale diceva “non e’ colpa mia”, Infatti l’agente del calciatore, al fischio di Pairetto, ha voluto suffragare celermente tale reazione, e quindi la giustifica della sua scelta? Insomma, una dichiarazione d’ amore, che puo’ diventare un arma a “doppio taglio” per l’ ormai ex capitano azzurro, queste alcune riflessioni pubblicate dal Corriere del Mezzogiorno, nell’edizione odierna, che racconta un po il momento di un calciatore che probabilmente avrebbe fatto meglio se avesse anticipato i tempi di un divorzio annunciato, visto che i matrimoni si fanno sempre in due.

