Lorenzo Insigne è l’MVP del mese di marzo (Serie A)!

Il premio MVP di marzo è stato assegnato al calciatore del Napoli Lorenzo Insigne. La consegna del trofeo avverrà nel prepartita di Napoli-Crotone, in programma sabato 3 Aprile 2021 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Le statistiche di Lorenzo Insigne

Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 24 azzurro di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati:

Rappresenta il connubio perfetto tra Efficienza e Volume

e Efficienza Tecnica al 95,8% (in linea con i Top Player europei) e Fisica al 93,5%

(in linea con i Top Player europei) e Eccelle nella scelta delle soluzioni di gioco ottimali ( K-Solution 96% ) e nella capacità di accelerare la manovra offensiva ( Aggressività 95,8% )

ottimali ( ) e nella capacità di ( ) Praticamente non perde mai palla negli 1vs1 offensivi, saltando l’avversario nel 66% delle occasioni

Completa con successo il 56% dei passaggi tentati ad altissimo coefficiente di difficoltà

tentati ad Da buon capitano dà il buon esempio ai compagni, contribuendo anche alla fase difensiva: in ogni partita percorre mediamente 11,5 km e produce quasi 30 sprint

I numeri arrivano da Stats Perform

La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports, considerando le giornate dalla 25^ alla 28^ di serie A TIM.

“Lorenzo Insigne è da anni uno dei Top Player della Serie A TIM”

L’ex agente di Insigne – Lorenzo è da sempre un grande calciatore!

“Un calciatore in grado di fare la differenza con giocate di classe. Le sue prestazioni nel mese di marzo, con 3 reti e un assist nelle ultime quattro partite, hanno confermato ancora una volta le sue grandi doti tecniche e di leadership, fondamentali nei successi del Napoli”, ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A.

Questo premio riconosce i meriti sportivi di un calciatore probabilmente troppo criticato, che in campo riesce a dare sempre tutto per la maglia. Anche in questa stagione ha caricato sulle sue spalle il peso di una grande squadra, e con l’aiuto dei compagni sta risollevando le sorti di una stagione particolarmente complicata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati