Lorenzo Insigne al debutto il 10 Luglio con la maglia del Toronto FC

Ci siamo, parte oggi l’avventura di Lorenzo Insigne al Toronto dopo una vita spesa con la maglia del Napoli. Il calciatore volerà verso il Canada nella giornata di venerdì 24 giugno grazie ad un jet messo a disposizione dal Club dove giocherà il prossimo anno e porterà con sé la moglie, i figli, i 4 nonni e qualche immancabile amico. Dunque, sembra essere tutto pronto per il grande cambiamento anche se per la presentazione in pompa magna bisognerà attendere l’apertura dei trasferimenti datata 6 luglio con il calciatore che può comunque già iniziare ad allenarsi in vista della Major League Soccer.

Proprio sul nuovo campionato che dovrà affrontare, in tanti hanno speso consigli per Lorenzo Insigne, spiegando che non sarà come il calcio europeo: niente Champions League e molte meno pressioni. Un calcio che noi non siamo abituati a pensare con l’ex 24 del Napoli che, al massimo, potrà affrontare Higuain e Pato come volti noti della nostra Serie A. Tra tutti questi cambiamenti, la data da ricordare sarà il 10 luglio dove il giocatore potrebbe fare il suo debutto con la nuova maglia del Toronto.

