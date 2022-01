Lorenzo Insigne, al cuor non si comanda, si esulta! Eppure…siamo quasi ai saluti!

Calcio di rigore per il Napoli, sul dischetto si presenta Lorenzo Insigne, Maradona e ‘ ad un passo….calcia e batte Belec.

Il capitano corre verso la Curva per esultare, e con il suo indice destro, punta la N come a dire …”questo amore non si tocca”,

Cosi Insigne festeggia l’aver raggiunto Diego Maradona, poi guardando la telecamera con un volto d’amore…e voce squillante urla ” Napoli con te sempre”.

115 i gol di Lorenzo nel Napoli, e fino a fine campionato potra’ senz’altro rimpinguare il suo bottino, per lasciare all’ almanacco della storia del club, il segno del suo ingresso nell’Olimpo dei “fenomeni”.

Ora pero’, al termine del torneo in corso, le strade di Lorenzo e del Napoli si separeranno, e lui passera’ dalla Pizza napoletana, agli hot dog Canadesi, dal sole di Posillipo, alla neve di Toronto, ma soprattutto dalla maglia numero 24 del Napoli, a chissa’ quale del TorontoFC.

Forse adesso anche lui capira’ perche’, molte volte, son piovute critiche e si pretendeva di piu da lui. Si piange due volte quando si va via da Napoli?…Io credo di piu’! Sono tre le volte, quando ci si nasce, quando si va via…e quando ti giri e ti rendi conto che il Canada e’ troppo lontano!

Comunque ora tocca al tuo saluto social, dopo la vittoria nel derby hai esultato cosi’: “I derby non si giocano… si vincono…. Continuiamo così fino alla fine. Sempre e per sempre FORZA NAPOLI”. La vittoria e’ senz’altro schiacciante, gia’, il tuo ultimo derby!

Vorra’ dire che il prossimo anno, ti inviteremo al Maradona, per vedere chissa’, un altro derby, ma stavolta da spettatore, sperando che in quel ritorno speciale, l’amore non sia un investimento, ma un sentimento! Buon Viaggio capitano, e copriti, che in Canada fa freddo!

