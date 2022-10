Lorenzo Amuso: “Ad Anfield non credo che il Napoli subira’ quattro gol”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Lorenzo Amuso, giornalista Ansa Regno Unito:

“Il Napoli? È temuto soprattutto dopo la gara d’andata. Ha dato una lezione lezione di qualità ai reds. La parabola europea del Napoli è stata seguita con grande attenzione dai media inglesi anche in vista degli ottavi di finale. L’intensità, l’atteggiamento sempre propositivo, insomma è stato uno spettacolo anche ieri sera contro i Rangers. Se il Liverpool può battere con 4

gol di scarto il Napoli? In questo momento è difficile immaginarlo, anche se sappiamo che nel calcio tutto è possibile. Penso che sia molto improbabile che il Liverpool scenda in campo ad Anfield con l’idea di gestire la partita. Il problema è che in questo primo squarcio di annata la squadra di Klopp ha alternato prestazioni molto modeste ad altre più convincenti. Il problema è che questo sali e scendi di prestazioni abbia un po’ inclinato la consapevolezza della squadra di Klopp. Ieri non ha convinto nel primo tempo rischiando di passare in svantaggio. Squadre di Premier League interessate ai giocatori del Napoli? Osimhen non è una novità, è attenzionato già da molti top club inglesi, c’era stato un forte interessamento di Chelsea e Manchester United. Sarà inevitabile un’attenzione particolare nei confronti dei giocatori del Napoli e in generale dei giocatori della Serie A, campionato per il quale in Inghilterra avevano un certo pregiudizio. Da queste parti non pensano che il Napoli possa vincere la Champions League perché Manchester City e Bayern sembrano almeno mezzo gradino sopra. Detto questo il torneo è ancora lunghissimi e ci sono mille variabili da calcolare”.

