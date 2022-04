Longhi: “Non avevo mai vissuto una cosa del genere, nella sua logica e illogico”

Bruno Longhi, giornalista di Mediaaset, e intervenuto all radio ufficiale del Calcio Napoli, ed ha dichiarato quanto segue su Empoli-Napoli:

: “Non è mai successo nella storia del calcio, ricordo la due volte fatal Verona per il Milan, il 5 maggio per l’Inter, ma qui da 2-0 a 10 minuti dalla fine, dopo averci perso anche all’andata, non avevo mai vissuto una cosa del genere, nella sua logica è illogico. La palla è rotonda ed il calcio è affascinante perché quello che non succede per 80 minuti poi accade in 10, con 2 pasticci grandi quanto una casa, poi ce la prendiamo con gli allenatori per gli episodi singoli dei giocatori. Cambi? Ci sono fuori giocatori importanti, Zielinski giocherebbe ovunque”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati