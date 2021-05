Lonardo: “Chiederemo ripetizione Benevento-Cagliari”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Sandra Lonardo, senatrice, riguardo il caos generato da Benevento-Cagliari.

“Benevento-Cagliari sarà portata in Parlamento, ritengo che sia una cosa sconveniente quanto successo. Il presidente Vigorito ha tutta la mia solidarietà e non solo, ma di tutti gli amanti del calcio, non solo tifosi del Benevento. Stamattina, ho letto di Luca Marelli che dice di non capire le designazioni di Rizzoli: perché mandare ancora Mazzoleni al VAR? Un’altra cosa che leggevo di Marelli è che sostiene che non si riesce a vedere la portata del tocco, allora andiamo al VAR. Un vecchio detto recita: “A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina”. Mazzoleni ha agevolato il Cagliari due volte, con Napoli e Benevento: è allucinante, una vergogna e lo grido ad alta voce come il presidente Vigorito. Mercoledì sarà presentato ufficialmente il caso al presidente Draghi ed alla sottosegretaria Vezzali”.

Lonardo sulle parole di Vigorito

“È una cosa scandalosa, stiamo mettendo a rischio la sopravvivenza di una società di Serie A. Un’altra cosa che mi fa pensar male è che, per la prima volta nella storia, avremmo potuto avere tre campane in Serie A e ciò avrebbe creato un ritorno economico non indifferente. Ancora una volta il Nord ci porta via qualcosa? Non lo so. Ma guardiamo al Recovery Fund con cui ci stanno rubando tanti soldi. So per certo che Vigorito – e quanti presidenti come lui – parlano a ragion veduta, ci mettono i soldi e la faccia, bisogna avere rispetto. Non sono una seguitrice accanita del calcio, ma bisogna rivedere proprio le norme a questo punto: quel gol poteva valere la salvezza del Benevento. Indagini sulle parole di Vigorito della Procura? Un presidente come lui merita rispetto. Non si permettessero neanche. Per noi Vigorito rappresenta la speranza, quando mai ci saremmo immaginati di andare in Serie A. Grazie a lui è diventato realtà, pertanto lo difendiamo in tutti i luoghi. Faccio un appello affinché si scuotano gli animi di tutti, che la FIGC faccia certe dichiarazioni e scelte vuol dire che Vigorito ha colto nel segno. Non so cosa succederà da mercoledì, col Governo Conte e col Governo Draghi sono arrivate sempre troppe poche risposte. Questa volta ci sono due indizi sul banco: Mazzoleni che favorisce il Cagliari per due partite consecutive. Chiederei, per concludere, di ripetere la gara: metterebbe a tacere tutti, è un’offesa ad un territorio e non lo meritiamo”.

