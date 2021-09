L’ombra della Juventus sul futuro di Davide Marfella

Davide Marfella finisce sotto i riflettori, suo malgrado. L’infortunio di Meret e la tempistica dei voli intercontinentali, che tengono Ospina in un limbo, hanno catapultato il prodotto del vivaio agli onori della cronaca.

Da terzo portiere a possibile titolare contro la Juventus, sabato pomeriggio. Il salto potrebbe essere talmente grande, da far venire il latte alle ginocchia a chiunque. Eppure, al momento, Marfella è l’unico estremo difensore a disposizione di Spalletti.

22 anni da compiere il prossimo 15 settembre, cresciuto nella Puteolana, entra nel settore giovanile del Napoli nel 2016. Dopo la consueta trafila, arriva finalmente il calcio dei “grandi” nel 2017/18. Approfittando della norma che obbliga le squadre di Serie D a schierare un numero prestabilito di Under, Marfella va alla Vis Pesaro, e vince al primo colpo il campionato, da assoluto protagonista.

L’anno dopo, sempre in virtù della regola che garantisce minutaggio ai giovani, passa ancora in Quarta Serie, ma al Bari. Nobile decaduta, nel frattempo acquisita dalla famiglia De laurentiis e gestita nominalmente dal figlio Luigi.

Anche in Puglia, il portiere gioca tutte le domeniche e mette il marchio sulla promozione dei Galletti. Così, siamo due su due, in termini di promozioni in Lega Pro. Il problema, tuttavia, nasce nel momento in cui il portierino sbarca tra i professionisti. Gli viene preferito l’esperto Frattali. Gioca poco o nulla. La miseria di 4 partite in due stagioni.

Questa estate, complice la volontà palesata da Contini di tornare in campo con una certa regolarità, s’è liberato lo spot di terzo portiere. Occupato così da Marfella.

Maturare nel mito di Reina

Da ragazzino della cantera, Davide ha avuto la fortuna di allenarsi con Pepe Reina, tutte le volte in cui veniva aggregato alla prima squadra.

Marfella ne ha ammirato da vicino le doti tecniche e l’esplosività tra i pali, trasformandolo nel suo modello prestativo ideale. D’altronde, pure fisicamente si somigliano. Davide non è altissimo, nondimeno sprizza reattività. Oltre ad essere discretamente abile con i piedi, da saper gestire efficacemente il dialogo palla a terra con i compagni di reparto.

Da quest’anno il suo riferimento è diventato Meret. Essendo vicini di casa, spesso raggiungono il Centro tecnico di Castel Volturno con la stessa auto. Davide vuole crescere e ascolta i consigli dell’Airone azzurro.

E poco importa che, per questioni burocratiche, sia stato escluso dalla lista Uefa, sostituito dal collega della Primavera, Idasiak.

Chi conosce personalmente Marfella lo disegna come un portiere di personalità, capace di gestire le situazioni e tenere sotto controllo anche le emozioni più estreme. Ebbene, qualora toccasse veramente a lui esordire in Serie A contro la Juventus, allora di nervi saldi e sangue freddo ce ne vorrà tantissimo.

