“L’OdG condanna i comportamenti della SSC Napoli. L’ultimo scivolone atto a screditare l’operato dei giornalisti” Adl cosa combini!

L’Ordine dei giornalisti della Campania “condanna ancora una volta i comportamenti del Calcio Napoli quando si relaziona con il mondo dell’informazione”. La posizione dell’Ordine emerge da un comunicato pubblicato nella giornata di oggi che fa riferimento ad un post su X (Twitter) della società partenopea.

Il club azzurro ha infatti additato ufficialmente come “cazzate” alcune indiscrezioni legate alla trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia, aggiungendo in una nota che “nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4 anni). Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio de Laurentiis, né Andrea Chiavelli”.

L’Ordine dei giornalisti della Campania “condanna ancora una volta i comportamenti del Calcio Napoli quando si relaziona con il mondo dell’informazione“, si legge in un comunicato. “L’ultimo scivolone oggi in un comunicato stampa nel quale si definiscono ‘cazzate’ le notizie pubblicate da alcuni media. L’Ordine della Campania esprime forte disappunto, in particolare per il linguaggio utilizzato che scredita l’operato dei giornalisti“, conclude la nota.

