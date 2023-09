Locatelli fa “le cose per bene” con l’assenso di Ayroldi. Ora poggiare le mani sul petto dell’ arbitro non è più peccato. Che vergogna!

Non mancano le polemiche al termine di Empoli-Juventus, partita valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie A e terminata sul risultato di 0-2. Al di là dell’azione che ha portato al rigore per fallo su Federico Gatti, poi sbagliato da Dusan Vlahovic, che se l’è fatto parare dal portiere Etrit Berisha, a far discutere è stata la mancata espulsione di Manuel Locatelli, nonostante le evidenti proteste di quest’ultimo con l’arbitro Giovanni Ayroldi.

Il centrocampista bianconero, ammonito dal direttore di gara, è andato a contestare a brutto muso il fischietto italiano, poggiandogli persino la mano sul petto. Ayroldi non solo non ha preso ulteriori provvedimenti, ma si è dilungato in spiegazioni al giocatore della Nazionale Italiana sul perché gli avesse precedentemente mostrato il cartellino giallo. La scena non è passata inosservata a chi guardava la partita da casa ed ha fatto arrabbiare non poco la panchina della formazione toscana.

