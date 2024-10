Lobotka punta l’Inter.

Nella notte di Milano, Billy Gilmour non ha certamente fatto rimpiangere, il compagno di reparto Stanislav Lobotka. Per lo slovacco, si dovrà probabilmente ancora aspettare, prima di rivederlo in campo.

L’infortunio avuto con la propria nazionale ha tenuto il centrocampista, lontano dai campi per già tre gare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche nella partita di domenica, contro l’Atalanta, sarà Gilmour ad occuparsi della cabina di regia partenopea.

Clinicamente Lobotka avrebbe recuperato dal problema al flessore della gamba destra, ma Antonio Conte non vuole correre rischi.

Il Napoli ha subito ripreso gli allenamenti, in vista dell’Atalanta, le condizioni del centrocampista slovacco, saranno valutate giorno per giorno. La sensazione è che il tecnico salentino, vorrà confermare l’intero blocco, uscito trionfante da San Siro. Con Billy Gilmour titolare nel ruolo di play, dove contro i rossoneri ha dimostrato, un notevole passo in avanti. Probabilmente per Lobotka, la gara di rientro, sarà quella di Milano, contro l’Inter, prevista per la settimana successiva. In questo tour de force, che attende gli azzurri, Conte non vuole sbagliare nulla, né correre rischi. Per questo motivo, sarà fondamentale avere la rosa al 100%, almeno fino alla prossima sosta.