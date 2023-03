Lobotka più altri 10. È nato un amore

Siamo in ritiro. La prima fase a Dimaro. Il Napoli dà ripetutamente l’impressione di smobilitare. È partito Insigne, Koulibaly lo ha detto chiaramente ed il presidente gioca a rimandare Mertens. I tifosi sono in subbuglio. De Laurentiis ha parlato onestamente di ridimensionare il progetto. Ridimensionamento degli ingaggi e del tetto investimenti. C’è rabbia e timore in città. L’Inter ha ripreso Lukaku ed il Napoli si tuffa su uno sconosciuto di nome Kvaratskhelia. Poi un altro sconosciuto Kim. Questo addirittura coreano e con zero esperienza di altissimo livello. La Juve riprende Pogba e la rosa del Napoli pare obiettivamente fuori dalle 4 sorelle. Nel frattempo, De Laurentiis parla di scudetto. Giuntoli nicchia e Spalletti sorride.

In città non si sa’ cosa pensare.

Accade, però, mentre siamo a Dimaro, qualcosa che ti fa sobbalzare. A ritiro già iniziato, arriva un piccoletto, biondino, robusto e dalla andatura muscolare. È Stanislav Lobotka. Reduce da un buon campionato ma nulla di trascendentale. Migliorato tanto nel post Gattuso ma non ha ancora dato segni plateali. Entra in campo ancora in jeans e felpa e Spalletti, tra ironia e serietà, gli fa un inchino.

I chili in più e la condizione precaria sono un ricordo antico.

Un altro uomo.

“Stavo per andar via poi ho conosciuto Spalletti”.

I payd my dues. Ho pagato i miei debiti dice il suo viso.

Nasce un “amore”. Una sintonia profonda.

Luciano aveva capito tutto. Aveva visto oltre come fanno solamente i visionari.

Aveva capito, Lobotka, sarebbe stato il faro del Napoli e la rivelazione europea. Numero uno in Italia ed accostato ai nomi più illustri del centrocampo mondiale. Scomodati i nomi di Pirlo, Iniesta e Xavi.

Sappiamo come è andata. Abbiamo conosciuto un calciatore da scudetto e da top club europei. Un vero e proprio telecomando, visione larga e lunga da radar. Stanislav gioca con un drone negli occhi.

Stanislav lo stakanovista. Le ha giocate praticamente tutte. Prima Lobotka poi altri 10.

